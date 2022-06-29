Ми повинні пліч-о-пліч з партнерами реагувати на виклики Китаю, - генсек НАТО Єнс Столтенберг
Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО з партнерами повинні пліч-о-пліч реагувати на виклики Китаю
Політик розповів про це під час пресконференції, яка транслювалася в етері Еспресо.
"Ми повинні брати до уваги всі виклики, які перед нами ставить Китай. Тому ми маємо стояти пліч-о-пліч разом з нашими партнерами, аби забезпечувати мир у світовому масштабі. Ми прагнемо нарощувати військовий потенціал та посилити співпрацю з країнами тихоокеанського регіону", - зазначив Столтенберг.
Генсек додав, що влада Китаю активно інвестує в критичну інфраструктуру.
"Китай, зокрема, сильно інвестує в критичну інфраструктуру, здійснює моніторинг за всіма своїми громадянами через високотехнологічні системи", - зауважив Єнс Столтенберг.
- Раніше цього ж дня генсек НАТО повідомив, що Росія перетворилась зі стратегічного партнера на загрозу для Північноатлантичного Альянсу. Столтенберг також наголосив, що НАТО допоможе модернізувати військове оснащення української армії в довгостроковій перспективі та тримає свої двері відкритими, зокрема, щодо членства України в Альянсі.
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