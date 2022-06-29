Політик розповів про це під час пресконференції, яка транслювалася в етері Еспресо.

"Ми повинні брати до уваги всі виклики, які перед нами ставить Китай. Тому ми маємо стояти пліч-о-пліч разом з нашими партнерами, аби забезпечувати мир у світовому масштабі. Ми прагнемо нарощувати військовий потенціал та посилити співпрацю з країнами тихоокеанського регіону", - зазначив Столтенберг.

Генсек додав, що влада Китаю активно інвестує в критичну інфраструктуру.

"Китай, зокрема, сильно інвестує в критичну інфраструктуру, здійснює моніторинг за всіма своїми громадянами через високотехнологічні системи", - зауважив Єнс Столтенберг.

Раніше цього ж дня генсек НАТО повідомив, що Росія перетворилась зі стратегічного партнера на загрозу для Північноатлантичного Альянсу. Столтенберг також наголосив, що НАТО допоможе модернізувати військове оснащення української армії в довгостроковій перспективі та тримає свої двері відкритими, зокрема, щодо членства України в Альянсі.

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