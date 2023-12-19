"Ми працюємо над цим – питання лише в датах": Зеленський висловив переконання, що Україна отримає допомогу від ЄС та США

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції за підсумками 2023 року.

"Що стосується фінансової підтримки України – ми працюємо дуже потужно над цим. Впевнений, що США нас не зрадять. І те, про що ми домовились, буде виконано. Вони знають усі деталі, для чого ці кошти потрібні і як це вплине на ситуацію. Вони знають про нашу наполегливість і те, що вона не штучна. Ця допомога потрібна для стійкості нашої оборони, стійкості нашої економіки і народу України. І мені здається, я знайшов порозуміння з президентом Байденом і сенаторами. Питання лише в датах", - зазначив Зеленський.

Також він розповів про ситуацію з коштами від ЄС:

"Що стосується ЄС, то і тут були великі ставки. Одного суттєвого результату ми досягли. Щодо 50 млрд – тут питання певного часу. Зараз є варіанти, якщо буде підтримка пакета 50 млрд мінус один – знайдуться інструменти щоби Україна отримала їх".

Щодо допомоги зброєю і амуніцією, то її замало, але Україна та партнери обов'язково знайдуть вихід:

"Брак снарядів і контролю неба мали вплив на південну операцію України. Ми не контролюємо небо і у нас немає достатньої кількості відповідної амуніції. Але це не свідчить про те, що ми не знайдемо вихід, або ж уже його не знайшли. Ми працюємо над цим".