Ми утримуємося від коментарів щодо того, чи катували наших воїнів у полоні, – Тетяна Харько, сестра в.о. командира 36-ї бригади морської піхоти Сергія Волинського

Про це Тетяна Харько зазначила під час пресконференції Асоціації родин захисників "Азовсталі" в медіацентрі Україна – Укрінформ.

"Суспільство дуже цікавить, чи катували наших воїнів у полоні. Ми утримуємося від коментарів з цього приводу, бо ставимо в пріоритет безпеку захисників, які поки що залишаються в полоні. Звільнені захисники розкажуть, через що вони пройшли, коли будуть до цього готовими. До того моменту ми закликаємо піклуватися про наших героїв, не задовольняти свою цікавість", – сказала вона.

Тетяна Харько також закликала журналістів поважати почуття хлопців і дівчат, які повернулися з полону, адже зараз їм насамперед потрібне відновлення, фізична і психологічна реабілітація.

"Давайте поважати їх особистий простір. Прийде час – і вони все розкажуть. Інформація буде викладена на офіційних відомчих джерелах", – зауважила сестра Сергія Волинського.

Вона розповіла, що всі, хто повернувся з полону, схудлі і мають хворобливий вигляд, проте радіють поверненню додому.

Зараз усіх їх відправили на лікування до госпіталів.

29 червня під час обміну військовополоненими в Україну повернулося 144 воїни, із них 95 – оборонці Азовсталі.

Як зазначила 3 липня в етері Еспресо дружина бійця "Азову" Наталія Зарицька, стан захисників Азовсталі важкий або дуже важкий, наразі їм потрібно оговтатися.

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