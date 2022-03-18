Ми вистоїмо і переможемо, або нас просто не буде, - Жадан
Письменник Сергій Жадан впевнений, що або Україна вистоїть і переможе, або українців просто знищать
Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.
“З самого початку я намагаюсь зрозуміти логіку російських окупантів і я її не бачу. Вони просто хочуть нас знищити. Вони прийшли сюди нас знищити. В них немає жодного стратегічного плану. Абсолютно якісь божевільні ідеї про денацифікацію. Вони просто знищують цивільне населення та міста. Окупанти спробували зайти в Харків і не змогли. Тому вони бомбардують місто. І так повсюди в Україні”, - розповів Жадан.
Жадан наголосив, що росіяни наносять авіаудари хаотично. Письменник зауважив, що росіяни з найбільшою жорстокістю знищують саме російськомовні міста.
“Я впевнений, що ми переможемо. Або ми вистоїмо і переможемо, або нас просто не буде. Росіяни прийшли сюди не для того, щоб змінити тут якийсь політичний устрій. Вони прийшли нас винищити. Росіяни знищують ті міста, які вони завжди називали проросійським”, - додав Жадан .
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