"Ми все ще в стані війни у центрі Європи": голова МЗС Німеччини відвідала прифронтове селище в зоні ООС

Про це повідомляє Bild.



"Дитячі іграшки все ще на дорозі. Будинки зруйновані. Колись це був курорт, а тепер - свідчення того, що ми знаходимося в стані війни в центрі Європи", - сказала Бербок під час своєї поїздки в зону ООС.



З метою безпеки на міністерку одягли шолом і чорний бронежилет. Під час свого візиту в Широкине, який тривав 40 хвилин, Бербок обговорила поточну ситуацію з українськими військовими.



На запитання журналістів, чи міністерка боїться, що щось може статися під час цього візиту, вона відповіла "ні", оскільки подорожувала з охороною.



"Але люди тут живуть щодня, і не їздять вулицями на бронетехніці... Це відчуття, що ви щодня ризикуєте бути спійманим снайпером. І наша місія як міжнародної спільноти - запобігти саме цьому", - наголосила голова МЗС Німеччини.



Бербок зазначила, що ці місця дають зрозуміти, наскільки важливо повернути до життя Мінські домовленості та прийти до мирної ситуації.



Нагадаємо, 7 лютого голова МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва. Під час брифінгу вона заявила, що Захід готовий сплатити економічну ціну та запровадити жорсткі санкції проти РФ, якщо відбудеться вторгнення в Україну.