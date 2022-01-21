Ми ж єдиний народ: у мережі з'явилось ганебне відео, як голова Федерації боксу України обнімається з росіянином

Відео з'явилось в Instgram-акаунті Кремльова, а у Twitter його поширив журналіст Володимир Гарець.



У спільному відео Володимир Продивус і росіянин Умар Кремльов передають привіт усім мешканцям України та Росії.



"Бачите? Росія разом з Україною. Ми тут разом. Всім привіт. Беріть приклад. Ми ж єдиний народ?", - запитує у Продивуса Кремльов.



Голова Федерації боксу України погодився і підкреслив, що українці та росіяни є "єдиними слов'янами, єдиним народом, братами".



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Користувачі мережі з України засуджують Продивуса і вимагають у нього піти в відставку.

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