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Ненавидіти росіян - для нього як ненавидіти своє дитинство, - президент ФБУ неоднозначно захистив Усика

27 вересня, 2021 понедiлок
21:59
Спорт Олександр Усик та Ентоні Джошуа

Президент Федерації боксу України Володимир Продивус прокоментував критику боксера Олександра Усика

Продивус зробив допис у Facebook, де спробував захистити Усика.

"У чому винен Усик? Знову йде якась травля людини, який ділом доводить своє ставлення до України і українського народу. Усик віруючий, багато українців атеїсти. Це причина вважати людину зрадником? Хіба заявляє Олександр, що війна на Сході повинна продовжаться? Хіба десь звучать слова про підтримку сепаратистів? Або може бути Усик їздить на фронт підтримати воюючих з боку ЛНР-ДНР? А якщо ні, то в чому взагалі претензії цієї озлобленої хмари коментаторів. Чиї інтереси представляє чемпіон? Відповідь на це питання легко знайти, якщо послухати гімн перед початком бою і подивитися на прапор в руках Олександра після бою!", - написав Продивус.

Проте, президент Федерації боксу України також зробив неоднозначну заяву, що Усик не може ненавидіти росіян, бо вони асоціюються з його дитинством. 

"Через війну на Сході частина українців втратила рідних і близьких, постраждали самі: напевно, це вагома причина для них ненавидіти росіян або вважати російський народ винуватцем війни. Усик народився і виріс в Криму, де росіяни і російське існувало всю його життя. Припускаю, що гостро ненавидіти всіх росіян - для нього як ненавидіти своє дитинство, взагалі щось, що завжди було поруч і зі злом не асоціювати", - йдеться у дописі Володимира Продивуса.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
 
 

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Бокс
Олександр Усик
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