Усик пояснив, чому заговорив українською перед боєм з Джошуа

Про це Усик повідомив в інтерв'ю "Українській правді".



На прес-конференції, яка відбулась у Лондоні перед боєм Усик - Джошуа, перекладачка, а не патріотизм, змусила боксера заговорити українською.



"Вона перекладала мені українською мовою, я подумав, що буде некрасиво виглядати, якщо я буду відповідати їй по-іншому. Можливо вона просто не знає російську мову, і я відповідав українською мовою", – розповів Усик.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

23 вересня Олександр Усик провів українською мовою прес-конференцію, яка присвячена бою з британцем Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що за умовами контракту на перший бій з Ентоні Джошуа, українець має негайно провести з британцем реванш.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb