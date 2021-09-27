Усик пояснив, чому заговорив українською перед боєм з Джошуа
Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Олександр Усик зізнався, що розмовляв українською мовою перед боєм з Ентоні Джошуа через перекладачку
Про це Усик повідомив в інтерв'ю "Українській правді".
На прес-конференції, яка відбулась у Лондоні перед боєм Усик - Джошуа, перекладачка, а не патріотизм, змусила боксера заговорити українською.
"Вона перекладала мені українською мовою, я подумав, що буде некрасиво виглядати, якщо я буду відповідати їй по-іншому. Можливо вона просто не знає російську мову, і я відповідав українською мовою", – розповів Усик.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 23 вересня Олександр Усик провів українською мовою прес-конференцію, яка присвячена бою з британцем Ентоні Джошуа.
- Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що за умовами контракту на перший бій з Ентоні Джошуа, українець має негайно провести з британцем реванш.
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