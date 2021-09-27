Промоутер Джошуа розповів, коли відбудеться бій-реванш проти Усика

Про це повідомляє Boxing News 24.



Також Хірн заявив про мінімальні шанси, що повторний бій Усик - Джошуа відбудеться в Україні.



"Дуже мало шансів, що це буде Україна. Це не найкраща країна для лютого. Нам потрібно зібратися разом, щоб зрозуміти, де будуть найбільші гроші. І так, це навряд чи буде Україна. Я думаю, що Британія найбільш імовірна", - сказав Едді Хірн.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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