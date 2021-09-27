Усика визнали найкращим боксером суперважкої ваги

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на BoxRec.



Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO Олександр Усик після перемоги над британцем Ентоні Джошуа піднявся на 2 позиції і тепер займає 1-е місце рейтингу кращих боксерів суперважкої ваги.



Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер поки мають статус неактивних боксерів і не входять в рейтинг. У топ-5 присутні Джошуа, Ділліан Вайт, Джозеф Паркер і Майкл Хантер.



Інший українець Владислав Сіренко - 29-й.



Топ-10 боксерів суперважкої ваги за версією BoxRec



1. Олександр Усик



2. Ентоні Джошуа



3. Ділліан Вайт



4. Джозеф Паркер



5. Майкл Хантер



6. Енді Руїс



7. Дерек Чісора



8. Кубрат Пулєв



9. Мурат Гассієв



10. Джо Джойс

...

29. Владислав Сіренко



Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що за умовами контракту на перший бій з Ентоні Джошуа, українець має негайно провести з британцем реванш.

27 вересня чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Олександр Усик зізнався, що розмовляв українською мовою перед боєм з Ентоні Джошуа через перекладачку.

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