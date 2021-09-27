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Усика визнали найкращим боксером суперважкої ваги

27 вересня, 2021 понедiлок
14:13
Спорт Олександр Усик

Українець Олександр Усик очолив рейтинг кращих боксерів надважкої ваги

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на BoxRec.

Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO Олександр Усик після перемоги над британцем Ентоні Джошуа піднявся на 2 позиції і тепер займає 1-е місце рейтингу кращих боксерів суперважкої ваги.

Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер поки мають статус неактивних боксерів і не входять в рейтинг. У топ-5 присутні Джошуа, Ділліан Вайт, Джозеф Паркер і Майкл Хантер.

Інший українець Владислав Сіренко - 29-й.

Топ-10 боксерів суперважкої ваги за версією BoxRec

1. Олександр Усик

2. Ентоні Джошуа

3. Ділліан Вайт

4. Джозеф Паркер

5. Майкл Хантер

6. Енді Руїс

7. Дерек Чісора

8. Кубрат Пулєв

9. Мурат Гассієв

10. Джо Джойс
...
29. Владислав Сіренко

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
Майкл Хантер
Джозеф Паркер
Владислав Сіренко
спортивний рейтинг
Ділліан Вайт
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