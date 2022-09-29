Ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії, - Зеленський
Володимир Зеленський скликає на 30 вересня спеціальне засідання РНБО
Про це йдеться у відеозверненні, опублікованому на офіційній Facebook- cторінці Зеленського
Президент Володимир Зеленський скликає завтра, 30 вересня спеціальне засідання Ради національної безпеки і оборони. Цього дня у Кремлі мають намір підписати договори про входження до складу Росії анексованих територій України.
"Завтра – іще один день нашої боротьби, іще один день на шляху до перемоги, - сказав Володимир Зеленський. - Чи буде він особливим для нас? Цей день стане ще одним, який наблизить нас до безпеки й миру. До відновлення нашої територіальної цілісності. Бо заради цього воюють і працюють мільйони українців.
Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення.
І ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії".
- Будуть фундаментальні рішення. Данілов деталізував засідання РНБО, яке Зеленський скликає 30 вересня
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