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Будуть фундаментальні рішення. Данілов деталізував засідання РНБО, яке Зеленський скликає 30 вересня

29 вересня, 2022 четвер
21:21
війна з Росією На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов

На терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони, яке президент скликає на 30 вересня, будуть ухвалені фундаментальні рішення для України

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"Я хотів би наголосити, що завтра окрім засідання РНБО президент скликає Ставку верховного головнокомандувача. Після цього відбудеться засідання Ради нацбезпеки та оборони, на якому будуть ухвалені важливі, фундаментальні, я вважаю, рішення для нашої країни. Потрібно просто дочекатися до завтра, і ви всі будете поінформовані", – сказав секретар РНБО.

Він наголосив, що якщо завтра Кремль ухвалить рішення щодо "анексії" окупованих територій, то відповідь України буде миттєвою.

  • 29 вересня стало відомо, що Зеленський скликає термінове засідання РНБО.
  • Російська влада та її гауляйтери оголосили, що планують 30 вересня о 15:00 підписати "угоди" про включення окупованих територій України до складу РФ

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Новини
Росія
окуповані території
Олексій Данілов
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