Зеленський скликає термінове засідання РНБО

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом", – написав Никифоров.

Російська влада та їхні гауляйтери оголосили, що планують 30 вересня о 15:00 підписати "угоди" про включення окупованих територій України до складу РФ

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