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Microsoft відібрала у Apple звання найдорожчої компанії світу

30 жовтня, 2021 субота
21:19
Економіка Microsoft

Microsoft відібрала у Apple звання найдорожчої публічної компанії світу за рівнем капіталізації

Про це повідомляє Business Insider

Напередодні акції Apple впали на 3,7%, внаслідок чого її ринкова вартість склала $2,42 трлн. Цього вистачило Microsoft, щоб стати найдорожчою компанією у світі. Нині ринкова капіталізація Microsoft становить $2,49 трлн, а Apple коштує $2,48 трлн. 

Apple опублікувала фінансовий звіт за четвертий квартал, який показує, що чисті продажі Apple за четвертий квартал склали $83,36 млрд, що на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Apple також зафіксувала чистий прибуток у розмірі $20,5 млрд. Порівняно з торішнім прибутком у розмірі $12,7 млрд, це значне зростання для Apple. Проте виручка Apple не виправдала очікувань аналітиків. 

Генеральний директор Apple Тім Кук пояснив зниження прибутків дефіцитом iPhone, iPad та MacBook. Зокрема, через нестачу мікросхем з'явилися повідомлення про те, що Apple скоротить виробництво iPhone13.

Водночас останній фінансовий звіт Microsoft показав, що загальний прибуток компанії за перший фінансовий квартал склав $45,3 млрд, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Microsoft також зафіксував чистий прибуток у розмірі $20,5 млрд, що на 48% більше, ніж минулого року. Виручка та прибуток Microsoft за перший квартал перевищили очікування аналітиків, а її квартальний прибуток уперше перевищує $20 млрд. 

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iPhone
Microsoft
Apple
Тім Кук
капіталізація
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