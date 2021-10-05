Microsoft випустила Windows 11

Про це передає пресслужба компанії.

Американська корпорація Microsoft на день раніше запланованого терміну випустила нову операційну систему Windows 11.

Комп'ютери з встановленим на них Windows 10 можуть безкоштовно оновити операційну систему до наступної версії. Інші користувачі отримають пропозицію оновити програмне забезпечення поступово, за умови, якщо їхні комп'ютери відповідають системним вимогам.

Компанія називає Windows 11 "найзахищенішою" операційною системою сімейства. Microsoft впевнена, що не менше 15 відсотків користувачів встановлять оновлення вже сьогодні.

Одні з нових нових функцій Windows 11 - спрощені меню "Пуск" у центрі екрану і панель завдань, поліпшене керування вікнами і новий дизайн. Деякі можливості, представлені разом з системою - в тому числі підтримка додатків Android - будуть доступні пізніше.

Мінімальні системні вимоги для підтримки Windows 11:

• двоядерний сумісний процесор з частотою 1 ГГц і вище;

• 4 ГБ оперативної пам'яті;

• 64 ГБ вбудованої пам'яті;

• відеокарта з підтримкою DirectX 12 або новіше;

• дисплей розміром від 9 дюймів і з роздільною здатністю не менше 720p і вище;

• сумісність з модулем TPM 2.0, UEFI і Secure Boot.

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