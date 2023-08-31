Міфи навколо історії та вся правда про рашизм: в Україні запустили просвітницький проєкт
31 серпня відбулася презентація спільного просвітницького проєкту Медіацентру Україна та Інституту національної пам’яті під назвою "Міфи навколо історії України та вся правда про рашизм", який має розвінчати найпоширеніші стереотипи та забобони, які існують про нашу країну та народ
Про це йшлося на презентації.
"Після повномасштабного вторгнення Росії до України інтерес до нашої країни з боку іноземців суттєво зріс. До України приїхала велика кількість західних журналістів, які висвітлюють тему війни. Але досвід показав, що вони не мають історичного, культурного і соціального контексту цієї війни. Багато уявлень про Україну сформовані російською пропагандою, яка пустила корені по всьому світу", - йдеться в описі до проєкту.
Повідомляється, що саме тому Медіацентр та інститут нацпамʼяті вирішили створити цей просвітницький проєкт, який у формі коротких відео допоможе розкрити контекст війни для іноземної та внутрішньої аудиторії, а також розвіяти міфи навколо історії України та розкрити всю правду про рашизм.
Проєкт складається з двох серій відеороликів, які допоможуть дізнатися більше про історію протистояння Росії та України, зруйнують багаторічні міфи та розкриють природу злочинів ворога.
У першому ролику розказали про те, скільки насправді триває війна між Україною та Росією. Фахівці розвінчують міф про начебто гармонійне співіснування українського та російського народів протягом років та пояснюють, чому російсько-українська війна почалась не у 2022, і навіть не у 2014 році.
Проєкт "Міфи навколо історії України та вся правда про рашизм" реалізується українською та англійською мовами.
- В Україні 26 серпня відбулася прем'єра документального фільму "Війна (не) жіноча справа": стрічка розповідає історії українських військовослужбовиць.
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