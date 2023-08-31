Міфи навколо історії та вся правда про рашизм: в Україні запустили просвітницький проєкт

Про це йшлося на презентації.

"Після повномасштабного вторгнення Росії до України інтерес до нашої країни з боку іноземців суттєво зріс. До України приїхала велика кількість західних журналістів, які висвітлюють тему війни. Але досвід показав, що вони не мають історичного, культурного і соціального контексту цієї війни. Багато уявлень про Україну сформовані російською пропагандою, яка пустила корені по всьому світу", - йдеться в описі до проєкту.

Повідомляється, що саме тому Медіацентр та інститут нацпамʼяті вирішили створити цей просвітницький проєкт, який у формі коротких відео допоможе розкрити контекст війни для іноземної та внутрішньої аудиторії, а також розвіяти міфи навколо історії України та розкрити всю правду про рашизм.

Проєкт складається з двох серій відеороликів, які допоможуть дізнатися більше про історію протистояння Росії та України, зруйнують багаторічні міфи та розкриють природу злочинів ворога.

У першому ролику розказали про те, скільки насправді триває війна між Україною та Росією. Фахівці розвінчують міф про начебто гармонійне співіснування українського та російського народів протягом років та пояснюють, чому російсько-українська війна почалась не у 2022, і навіть не у 2014 році.

Проєкт "Міфи навколо історії України та вся правда про рашизм" реалізується українською та англійською мовами.