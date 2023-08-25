"Війна (не) жіноча справа": в Україні покажуть прем'єру документального фільму про військовослужбовиць

Про це інформує пресслужба Сухопутних військ України.

Фільм про жінок в українській армії, які беруть участь у бойових діях, створили за підтримки Центру інформації та документації НАТО.

Вказано, що наразі у Сухопутних військах служать 17 820 жінок. Лише за останні два місяці до війська приєдналось майже дві тисячі доброволиць.

"Можна довго говорити про гендерну (не) рівність в українській армії та краще на практиці побачити втілення гендерних принципів в Збройні Сили України. Жінка в армії - це повноцінна бойова одиниця. Вона сильна, професійна, вмотивована. ЇЇ не мобілізували, вона сама прийшла в ЗСУ, щоб пліч-о-пліч з побратимами та посестрами захищати нашу Батьківщину від ворожої навали", - зауважила радниця Командування Сухопутних військ з гендерних питань Оксана Григор’єва.

Зазначається, що фільм від Сухопутних військ України про жінок у ЗСУ покажуть 26 серпня о 16:15 в ефірі Національного марафону "Єдині новини".