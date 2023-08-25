"Війна (не) жіноча справа": в Україні покажуть прем'єру документального фільму про військовослужбовиць
В Україні 26 серпня відбудеться прем'єра документального фільму "Війна (не) жіноча справа": стрічка розповість історії українських військовослужбовиць
Про це інформує пресслужба Сухопутних військ України.
Фільм про жінок в українській армії, які беруть участь у бойових діях, створили за підтримки Центру інформації та документації НАТО.
Вказано, що наразі у Сухопутних військах служать 17 820 жінок. Лише за останні два місяці до війська приєдналось майже дві тисячі доброволиць.
"Можна довго говорити про гендерну (не) рівність в українській армії та краще на практиці побачити втілення гендерних принципів в Збройні Сили України. Жінка в армії - це повноцінна бойова одиниця. Вона сильна, професійна, вмотивована. ЇЇ не мобілізували, вона сама прийшла в ЗСУ, щоб пліч-о-пліч з побратимами та посестрами захищати нашу Батьківщину від ворожої навали", - зауважила радниця Командування Сухопутних військ з гендерних питань Оксана Григор’єва.
Зазначається, що фільм від Сухопутних військ України про жінок у ЗСУ покажуть 26 серпня о 16:15 в ефірі Національного марафону "Єдині новини".
- У Києві на станції метро "Золоті ворота" відкрили виставку "Прикордонники і прикордонниці: сім’я і війна": на постерах описані історії 20 військових, які стали на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Організатори виставки мають на меті зруйнувати гендерні стереотипи щодо ролі чоловіків та жінок не лише у захисті Батьківщини, а й у вихованні дітей.
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