"Прикордонники і прикордонниці: сім’я і війна": у Києві презентували виставку з історіями 20 військових

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що фотовиставка, яку організувала Державна прикордонна служба України, розміщена у вестибюлі станції "Золоті ворота". Вона триватиме до 4 вересня.

"На постерах описані 20 історій військовослужбовців, які з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист нашої Батьківщини. Саме прикордонники першими зустріли ворога 24 лютого 2022 року. Кожна історія - про біль втрат і водночас віру в нашу перемогу, про любов до сім’ї, плани на майбутнє", - йдеться у повідомленні.

Організатори виставки мають на меті привернути увагу до хоробрості військовослужбовців. Також вони хочуть зруйнувати гендерні стереотипи щодо ролі чоловіків та жінок не лише у захисті Батьківщини, а й у вихованні дітей.

Фотовиставку вже презентували у Хмельницькому, Чернівцях, Черкасах, Одесі.