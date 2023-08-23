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"Боротьба за незалежність. Творці. Епізоди": у Києві на День Незалежності відкриється виставка про видатних дисидентів

23 серпня, 2023 середа
13:30
Культура Виставка "Боротьба за незалежність. Творці. Епізоди"

На День Незалежності України 24 серпня в Національному музеї історії відкриється виставка "Боротьба за незалежність. Творці. Епізоди". Вона присвячена видатним дисидентам і шістдесятникам, які наближали здобуття незалежності

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що на виставці представлять 11 історій українців, які боролися за збереження культури та ідентичності, "відстоювали право на власну думку, жертвуючи свободою, здоров’ям, а інколи й життям".

Водночас виставка присвячена 11 подіям та явищам з історії боротьби за незалежність України в останні десятиліття радянської окупації. Кожному з Героїв відповідає один такий історичний епізод, до якого той був причетний. Серед героїв можна побачити Василя Стуса, В’ячеслава Чорновола, Левка Лук’яненка та Ірину Сеник.

На виставці продемонструють унікальні речі, які належали вказаним героям. Зокрема, експонуватиметься куртка Василя Стуса, яка ніколи раніше не виставлялася.

Також на виставці можна буде побачити сорочку, в якій був В’ячеслав Чорновіл у мить загибелі, рюкзак Левка Лук’яненка, який був з ним протягом 27 років в ув’язненні та на засланні, повсякденний головний убір та нагороди Святого Патріарха Київського та всієї Русі-України Володимира (Романюка), твори художників Галини Севрук та Опанаса Заливахи й низку інших реліквій української історії. 

  • У переддень святкування Дня Незалежності, 23 серпня, Музей книги і друкарства запрошує дізнатися більше про те, що об’єднує українців – гідність та свободу, які були мотивами для боротьби.
  • У Німеччині лунатиме українська симфонія на честь Дня прапора та Дня Незалежності нашої країни у виконанні Kyiv Symphony Orchestra.
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2023, середа
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