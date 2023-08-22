У Музеї книги і друкарства оголосили святкові заходи до Дня Незалежності України. Програма
У переддень святкування Дня Незалежності, 23 серпня, Музей книги і друкарства запрошує дізнатися більше про те, що об’єднує українців – гідність та свободу, які були мотивами для боротьби
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.
У День державного Прапора України в музеї відбудуться:
- 15:00-16:00 тематичні майстер-класи з виготовлення герба способом витинання та відбитка, аплікація-складаночка "Соняшник", виготовлення оберегів для українських захисників та плетіння "кікімор";
- 16:00-17:00 лекція "Шлях до Свободи" про історію становлення незалежності та інтерактив "Лінгвоцид" про спроби Росії знищити нашу мову й русифікувати населення;
- 17:00-18:00 концерт патріотичних пісень за участі Тетяни Лободи та Віталія Кобзаря.
Повідомляється, що найцікавіше буде дорослим та дітям від шести років.
Вхід вільний після попередньої реєстрації.
Місце проведення: Музей книги і друкарства України, вул. Лаврська, 9, корпус 9, на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
У разі тривоги найближче укриття облаштоване у цокольному приміщенні Трапезної церкви.
Організаторами виступили Музей книги і друкарства України, а також Національний музей Революції Гідності.
- У Німеччині лунатиме симфонія на честь Дня Незалежності України у виконанні Kyiv Symphony Orchestra.
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