У Музеї книги і друкарства оголосили святкові заходи до Дня Незалежності України. Програма

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

У День державного Прапора України в музеї відбудуться:

15:00-16:00 тематичні майстер-класи з виготовлення герба способом витинання та відбитка, аплікація-складаночка "Соняшник", виготовлення оберегів для українських захисників та плетіння "кікімор";

16:00-17:00 лекція "Шлях до Свободи" про історію становлення незалежності та інтерактив "Лінгвоцид" про спроби Росії знищити нашу мову й русифікувати населення;

17:00-18:00 концерт патріотичних пісень за участі Тетяни Лободи та Віталія Кобзаря.

Повідомляється, що найцікавіше буде дорослим та дітям від шести років.

Вхід вільний після попередньої реєстрації.

Місце проведення: Музей книги і друкарства України, вул. Лаврська, 9, корпус 9, на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

У разі тривоги найближче укриття облаштоване у цокольному приміщенні Трапезної церкви.

Організаторами виступили Музей книги і друкарства України, а також Національний музей Революції Гідності.