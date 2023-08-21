Kyiv Symphony Orchestra зіграє до Дня Незалежності концерт у Німеччині
У Німеччині лунатиме українська симфонія на честь Дня прапора та Дня Незалежності нашої країни у виконанні Kyiv Symphony Orchestra
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.
Київський симфонічний оркестр під керівництвом диригента Романа Реваковича подарує німецьким глядачам музичний вечір. 22 серпня в місті Айнбек прозвучить програма, присвячена Дню Державного прапора та Дню Незалежності України.
Оркестр виконав твори видатних композиторів Вольфганга Амадея Моцарта та Валентина Сильверстова - на знак солідарності та взаємопідтримки Європи та України. Перша частина концерту буде присвячена Моцарту і його музичній драмі Thamos, König in Ägypten, а також четвертий концерт для скрипки з солістом Романом Холматовим.
Друга частина була присвячена українському композитору Сильверстову і його п’ятій симфонії, яка є одним з найвизначніших творів сучасної української музики.
"Такими мистецькими заходами ми хочемо привернути увагу до ситуації в нашій державі та заохотити європейських партнерів більш рішуче допомагати у боротьбі з агресором, адже наступною ціллю можуть стати саме вони", - зазначає продюсер проєкту Андрій Кошман.
Концерт висвітлюватимуть найбільші німецькі медіакомпанії RTL та ARD.
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