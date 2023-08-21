Kyiv Symphony Orchestra зіграє до Дня Незалежності концерт у Німеччині

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

Київський симфонічний оркестр під керівництвом диригента Романа Реваковича подарує німецьким глядачам музичний вечір. 22 серпня в місті Айнбек прозвучить програма, присвячена Дню Державного прапора та Дню Незалежності України.

Оркестр виконав твори видатних композиторів Вольфганга Амадея Моцарта та Валентина Сильверстова - на знак солідарності та взаємопідтримки Європи та України. Перша частина концерту буде присвячена Моцарту і його музичній драмі Thamos, König in Ägypten, а також четвертий концерт для скрипки з солістом Романом Холматовим.

Друга частина була присвячена українському композитору Сильверстову і його п’ятій симфонії, яка є одним з найвизначніших творів сучасної української музики.

"Такими мистецькими заходами ми хочемо привернути увагу до ситуації в нашій державі та заохотити європейських партнерів більш рішуче допомагати у боротьбі з агресором, адже наступною ціллю можуть стати саме вони", - зазначає продюсер проєкту Андрій Кошман.

Концерт висвітлюватимуть найбільші німецькі медіакомпанії RTL та ARD.