Про це повідомив вокаліст Клаус Майне, передає Berliner Kurier.

"Сподіваюся, коли закінчиться війна, у нас буде мирний концерт на Майдані в Києві. Я не думаю, що ми будемо знову виступати в Росії, - каже Майне. - Не в осяжному майбутньому. Це сумно. Але ви повинні самі робити висновки з реальності".

За його словами, гурт змінив текст свого хіта "Wind Of Change" ("Вітер змін") з тим, щоб він не романтизував Росію, а містив солідарність з Україною.

"Після початку цієї війни, яку не можна було нічим виправдати, ми запитали себе, чи можемо ми далі грати цю пісню. Тепер вона показує нашу солідарність з Україною, а не романтизує Росію, як раніше", - підкреслив вокаліст.