Гурт Scorpions планує дати концерт у центрі Києва після війни
Рок-гурт Scorpions сподівається дати концерт миру на Майдані Незалежності у Києві після завершення війни
Про це повідомив вокаліст Клаус Майне, передає Berliner Kurier.
"Сподіваюся, коли закінчиться війна, у нас буде мирний концерт на Майдані в Києві. Я не думаю, що ми будемо знову виступати в Росії, - каже Майне. - Не в осяжному майбутньому. Це сумно. Але ви повинні самі робити висновки з реальності".
За його словами, гурт змінив текст свого хіта "Wind Of Change" ("Вітер змін") з тим, щоб він не романтизував Росію, а містив солідарність з Україною.
"Після початку цієї війни, яку не можна було нічим виправдати, ми запитали себе, чи можемо ми далі грати цю пісню. Тепер вона показує нашу солідарність з Україною, а не романтизує Росію, як раніше", - підкреслив вокаліст.
- Раніше легендарний німецький гурт Scorpions влаштував акцію на підтримку незалежності України.
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