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Міккі Маус та Мінні Маус стали суспільним надбанням: Disney втратив авторські права

2 січня, 2024 вiвторок
11:10
Культура На фото: Міккі Маус з мультика 1928 року

Мультиплікаційних персонажів Міккі та Мінні Маусів з короткометражного мультику 1928 року тепер можна використовувати на законних підставах 

Про це пише BBC.

Disney втратив авторські права на зображення ранніх версій Міккі та Мінні Маусів з короткометражного німого мультику 1928 року "Пароплав Віллі". Цей мультик вважається переламним моментом, який змінив статки Disney та увійшов в історію кіно.

1 січня 2024 року закінчився термін дії авторських прав Disney, і зображення персонажів 1928 року тепер доступні для громадськості в США. Це означає, що будь-хто тепер може переробляти та використовувати найраніші версії Міккі та Мінні без дозволу чи оплати.

Утім Disney попередив, що на сучасніші версії Міккі все ще поширюється авторське право.

"Ми, звичайно, продовжуватимемо захищати наші права на більш сучасні версії Міккі Мауса та інші твори, які залишаються об’єктами авторського права", – заявили в компанії.

Згідно із законодавством США про авторське право, права на персонажів можуть зберігатися протягом 95 років, що означає, що персонажі фільму "Пароплав Віллі" стали суспільним надбанням у понеділок. Цими роботами тепер можна на законних підставах ділитися, виконувати їх, повторно використовувати, перепрофілювати або семплювати.

Ранні версії Міккі та Мінні — це лише дві роботи, які стають публічним надбанням у США. Але не лише вони стають доступні. Серед інших творів та персонажів - німа романтична комедія Чарлі Чапліна "Цирк"; книга англійського письменника Алана Мілна "Будинок на кутку Пуха" про Вінні Пуха, в якій представлений персонаж Тигра; "Орландо" Вірджинії Вулф; "Коханець леді Чаттерлей" Д. Х. Лоуренса.

У минулому Disney кілька разів стикався з втратою авторських прав на оригінальні мультфільми. Очікувалося, що персонажі вперше стануть публічним надбанням у 1984 році, але Конгрес продовжив термін на 20 років. Перш ніж настав наступний термін дії у 2004 році, було прийнято ще одне продовження на 20 років.

Дженніфер Дженкінс, директор Центру вивчення суспільного надбання Дьюка, пояснила, що Disney досі окремо тримає торгову марку Міккі як ідентифікатор бренду та корпоративний талісман. Це означає, що все ще існують обмеження на те, як громадськість може використовувати ці зображення, сказала Дженкінс.

"Чого не можна зробити, так це почати виробляти товари та ті самі продукти, які продає Disney. Отже, якщо я продаю футболки з Міккі та Мінні, і хтось, побачивши ці футболки, помилково думає, що отримує продукт Disney, хоча це не так, торговельна марка зупиняється", - уточнила вона.
 

Кіно
США
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