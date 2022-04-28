Микола Княжицький: Мета всього демократичного світу – знищити нацистський диктаторський режим у Росії
Наша мета – знищити нацистський диктаторський режим у сусідній країні. Наша – не лише українська, а й усього демократичного світу
На запитання: скільки триватиме гаряча фаза вторгнення, – я завжди давав два прогнози. Перший – до осені. Це оптимістичний прогноз. Другий – до Нового року.
Путін – ідіот. Для нього відновлення імперії рівно через сто років після створення Радянського Союзу важливий символ. Тому й атакуватиме своїми орками до кінця року.
Але він і боягуз та корупціонер. Тому отримання західної зброї і підтримки може виснажити його армію і матеріально , і морально.
Найгірше – другий "Версаль". Після першої світової німці відчували себе приниженими, але не знищеними. Тому й породили Гітлера.
Можна сказати, що російський Гітлер – це Путін. Але якщо просто підписати якийсь невигідний для нас мир, то хто сказав, що після цього рашистського Гітлера не з'явиться наступний ?
Тому наша мета – знищити нацистський диктаторський режим у сусідній країні. Наша – не лише українська, а усього демократичного світу.
До Нового року маємо звільнити усі українські землі і далі санкції, партнери і російські люди (може ж, є принаймні не ідіоти) самі мають знищити свій російський нацизм.
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