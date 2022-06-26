Микола Княжицький: Це не останнє бомбардування Києва. Московська держава хоче знищити Україну і українців

Яка Консерваторія Чайковськог ? Чому Чайковського? Але частина колективу і далі тримається за цю назву. Коли імперія в агонії нас вбиває, час викреслити із свідомості усі згадки про неї.

Про це Прем'єра "Imperium delenda est" у Львівському Театрі Лесі. Це перша прем‘єра після початку великого вторгнення. Я з дитинства знаю цей театр і його історію.

Колись між іншим у Львові був театр музичної комедії, який перемістила радянська влада в Одесу. Він став відомим завдяки Попандопалу Михайлу Водяному і іншим талановитим акторам. А у Львів перевели театр російської драми, який як і у Києві носив останнім часом ім‘я Лесі Українки. Театр належав совєтський армії.





Усе змінилося. Сьогодні це міський театр, у якому молоді українські актриси і актори, які народилися у Києві і Луганську, жили у Донецьку і Гостомелі запитують: який б… Чайковський???