Микола Княжицький: Це не останнє бомбардування Києва. Московська держава хоче знищити Україну і українців
Можна перестати бути українцем , забути про Україну і прислужували московській тоталітарній банді. Але і це не гарантуватиме життя. Треба стати сильними і позбутися ілюзій. Треба відгородити від нас все, що тягне у імперське минуле. І хороше, і погане
Яка Консерваторія Чайковськог ? Чому Чайковського? Але частина колективу і далі тримається за цю назву. Коли імперія в агонії нас вбиває, час викреслити із свідомості усі згадки про неї.
Про це Прем'єра "Imperium delenda est" у Львівському Театрі Лесі. Це перша прем‘єра після початку великого вторгнення. Я з дитинства знаю цей театр і його історію.
Колись між іншим у Львові був театр музичної комедії, який перемістила радянська влада в Одесу. Він став відомим завдяки Попандопалу Михайлу Водяному і іншим талановитим акторам. А у Львів перевели театр російської драми, який як і у Києві носив останнім часом ім‘я Лесі Українки. Театр належав совєтський армії.
Усе змінилося. Сьогодні це міський театр, у якому молоді українські актриси і актори, які народилися у Києві і Луганську, жили у Донецьку і Гостомелі запитують: який б… Чайковський???
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