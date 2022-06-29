За його словами, політика наших партнерів залежить від настроїв їхніх суспільств. “Для того, щоб отримати зброю, нам дуже важливо будувати і поширювати демократію в Україні. Зараз дуже важливо, щоб Україна почала якнайшвидше виконувати рекомендації по приєднанню до ЄС. Швидко і конкретно. І тоді довіра до нас буде більша, і ми будемо отримувати більше зброї. Насправді, це повʼязані речі”, - вважає Княжицький.

Народний депутат вважає, що нині Україна стала флагманом боротьби за демократичний шлях розвитку. Натомість росія - флагман боротьби за авторитаризм. “Російська зовнішня політика зосереджена на тих країнах, для яких демократичні цінності не мають жодної ваги. Путін спілкується з Китаєм, з Індією, з країнами Південної Америки, з Північною Кореєю, зі своїми васалами в країнах Азії. Серйозної зовнішньої політики Російської Федерації я не бачу, вони програли все, що можна програти”, - підсумував політик.