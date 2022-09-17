Миколаїв до вечора буде без води

Про це він написав у телеграмі.

Причиною відсутності води стала аварія на водопровідній мережі. Через це у місті не буде водопостачання до 20:00 17 вересня.

Наслідки аварії вже ліквідують.

"Бригада "Миколаївводоканалу" вже проводить ремонт і робить усе можливе, щоб якомога швидше подати воду в будинки", - написав Сєнкевич.

У ніч на 17 вересня окупанти обстріляли Миколаївщину. Унаслідок ворожого удару загинула людина.

Також у Миколаєві викрито агента РФ, який на відеореєстратор фіксував позиції ЗСУ,