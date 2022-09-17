Миколаїв до вечора буде без води
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що Миколаїв до вечора залишиться без води
Про це він написав у телеграмі.
Причиною відсутності води стала аварія на водопровідній мережі. Через це у місті не буде водопостачання до 20:00 17 вересня.
Наслідки аварії вже ліквідують.
"Бригада "Миколаївводоканалу" вже проводить ремонт і робить усе можливе, щоб якомога швидше подати воду в будинки", - написав Сєнкевич.
- У ніч на 17 вересня окупанти обстріляли Миколаївщину. Унаслідок ворожого удару загинула людина.
- Також у Миколаєві викрито агента РФ, який на відеореєстратор фіксував позиції ЗСУ,
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