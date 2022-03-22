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Миколаївщина налагоджує економіку, готується до посівної, але обстріли ще тривають, - голова ОВА

22 березня, 2022 вiвторок
00:29
війна з Росією Віталій Кім

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попросив місцевих мешканців не зберігати в себе снаряди, а ділитися з українськими військовими.

Про це він розповів у своєму Телеграм-каналі, інформує Еспресо.TV

"Зараз займаємося комплектацією та допомогою армії, тилу. Облаштовуємо логістику по житлових підприємствах, складаємо списки, оформляємо пропускний режим стосовно переміщення, готуємось до посівної, виставляємо охорону на підприємствах. Тобто, повертаємось до, скажімо так, "мирного життя" там, де це можливо.

Тому в мене ще раз прохання. Снаряди нам потрібні. Не треба їх зберігати у підвалі. Ракети, все, що є… В принципі, я вас усіх прошу: розуміючи, що військовим на передній лінії дуже потрібні засоби для того, щоб гнати орків – цим ви можете допомогти.

Є хлопці, які там навіть самі лагодять та передають уже готове. А є ті, які на якийсь час відволіклися, а вони вже колесо відкрутили. Кому потрібне колесо від КАМАЗу, що він з ним робитиме? Незрозуміло", - розповів Віталій Кім

Також він зазначив, що російські окупанти впродовж 21 березня здійснювали авіанальоти на місто. Зокрема, бомби влучили в один із міських парків та в готель. На його думку, загарбники таким чином сподіваються залякати населення.

Ще на Миколаївщині сьогодні вбили одного зі зрадників-колаборантів, який намагався опиратися затриманню та мав намір застосувати вогнепальну зброю. Ще одного затримано.

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посівна
обстріли
Миколаївська область
Віталій Кім
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