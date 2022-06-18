Миколаївщина перебуває під безперервними обстрілами, - депутатка облради

"Сьогодні Миколаївщина залишається однією з найгарячіших точок після Донбасу, тому що ворог перебуває дуже близько до обласного центру, а також на частині сіл Миколаївської області. Сьогодні з самого ранку я вже отримувала відео з населених пунктів Миколаївщини, наприклад села Червоне, що там йдуть постійні обстріли, артбої… Ворог продовжує тримати Миколаївщину в психологічному тиску постійними обстрілами", - наголосила вона.



Москаленко також наголосила, що немає системного підходу до питання житла для переселенців.



"Напередодні я спілкувалась з жителями Миколаївщини, які перебували в інших містах. Вони хочуть повертатись до своїх домівок, проте ми попереджаємо, що тут досі небезпечно. Натомість люди кажуть, що не мають змоги платити по 6 тис. грн оренди за житло. Це свідчить про те, що системного підходу до того, де будуть жити переселенці, в яких знищено, житло, немає", - зазначила депутатка.

Напередодні росіяни вдарили ракетами по Миколаєву: пошкоджено об’єкт інфраструктури, є жертви, зокрема унаслідок обстрілу загинуло дві людини, ще 20 осіб поранені





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