Миколаївські десантники показали, як знищують окупантів разом із бронетехнікою

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України

На відео, поширеному на facebook-сторінці 79 окремої десантно-штурмової бригади, зафіксовано, як на одному з напрямків підрозділ бригади знищив дві одиниці бронетехніки російських окупантів разом із російськими військовими.

"Продовжуємо виконувати бойові завдання зі знищення ворогів нашої Батьківщини! Разом до перемоги", – зазначили в коментарі до відео десантники.





У понеділок, 2 травня, Протиповітряна оборона України знищила 8 ворожих безпілотників, один із яких вартує $7 млн

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