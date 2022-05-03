За добу українській Повітряні сили знищили 8 цілей, зокрема й безпілотник "Форпост" за $7 млн

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Протягом доби 2-го травня пілотована авіація окупантів фактично не входила у зону дії української ППО. Натомість противник продовжує завдавати ракетних ударів, нарощує в повітряному просторі України присутність безпілотних літальних апаратів, які дають цілевказання артилерії, здійснюють повітряну розвідку та коригування вогню.

Напередодні протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ збито вісім повітряних цілей – один БпЛА "Форпост" та сім "Орлан-10". Варто відзначити, що "Форпост", збитий підрозділом ЗРВ повітряного командування "Південь", є дороговартісним апаратом, який оцінюють у 7 мільйонів доларів.

Це ліцензована ізраїльська копія БпЛА "Searcher" (у базовій версії здатний здійснювати розвідку на висотах до 5 км протягом 16 годин з радіусом дії до 400 км -ред). За версією міністерства оборони окупантів, у 2019 році усі запчастини даного БпЛА пройшли імпортозаміщення, було встановлено російське програмне забезпечення і він може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК. Ну, як ви вже здогадались, "нє імєющій аналогов"!", - йдеться у повідомленні.

Речник ПСУ ЗСУ наголосив, що авіація Повітряних сил продовжує бити окупантів з повітря, завдаючи потужних ударів по позиціях, колонах, логістиці та живій силі загарбників різними видами озброєння.

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