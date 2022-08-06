Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Евертон" - "Челсі", який проходив у Ліверпулі, закінчився перемогою гостей з Лондона. Перший і єдиний м'яч у зустрічі забив Жоржинью, який на 54-й хвилині реалізував пенальті.

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко провів на футбольному полі весь матч, а на 80-й хвилині отримав жовту картку.

У 2-му турі "Евертон" зіграє з "Астон Віллою", а на "Челсі" чекає зустріч з "Тоттенгемом".

Англійська Прем'єр-ліга

1-й тур

6 серпня

"Евертон" - "Челсі" 0:1

Гол: Жоржинью, 45+9 (пен.)



Getty Images

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