Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Арсеналу" закінчився перемогою над "Кристал Пеласом" з рахунком 2:0. Перший м'яч був забитий на 20-й хвилині. Після асисту Олександра Зінченка Габріел Мартінеллі головою відправив м'яч у сітку воріт.

Подвоїти перевагу лондонці зуміли на 85-й хвилині. Автогол на свій рахунок записав захисник "Пеласа" Марк Гуехі.

Для Зінченка це перший офіційний матч за "Арсенал". Цього літа лондонці купили українця у "Ман Сіті" за 35 млн євро.

У минулому сезоні 25-річний Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 25 матчів та віддав 5 результативних передач. Він вчетверте у кар'єрі став з командою Хосепа Гвардіоли чемпіоном Англії.

Англійська Прем'єр-ліга

1-й тур

5 серпня

"Кристал Пелас" - "Арсенал" 0:2

Голи: Мартінеллі, 20, Гуехі, 85 (авт.)



Getty Images

22 липня "Арсенал" оголосив про перехід Олександра Зінченка.

24 липня український футболіст Олександр Зінченко зіграв перший матч за англійський "Арсенал" у товариському матчі проти іншого лондонського клубу - "Челсі".

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