Зінченко віддав асист і здобув перемогу у першому матчі за "Арсенал"
У 1-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Арсенал" переміг "Кристал Пелас"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Арсеналу" закінчився перемогою над "Кристал Пеласом" з рахунком 2:0. Перший м'яч був забитий на 20-й хвилині. Після асисту Олександра Зінченка Габріел Мартінеллі головою відправив м'яч у сітку воріт.
Подвоїти перевагу лондонці зуміли на 85-й хвилині. Автогол на свій рахунок записав захисник "Пеласа" Марк Гуехі.
Для Зінченка це перший офіційний матч за "Арсенал". Цього літа лондонці купили українця у "Ман Сіті" за 35 млн євро.
У минулому сезоні 25-річний Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 25 матчів та віддав 5 результативних передач. Він вчетверте у кар'єрі став з командою Хосепа Гвардіоли чемпіоном Англії.
Англійська Прем'єр-ліга
1-й тур
5 серпня
"Кристал Пелас" - "Арсенал" 0:2
Голи: Мартінеллі, 20, Гуехі, 85 (авт.)
Getty Images
- 22 липня "Арсенал" оголосив про перехід Олександра Зінченка.
- 24 липня український футболіст Олександр Зінченко зіграв перший матч за англійський "Арсенал" у товариському матчі проти іншого лондонського клубу - "Челсі".
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