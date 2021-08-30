"Мілан" оголосив про трансфер знаменитого футболіста "Челсі"

Про це повідомляє офіційний Twitter "Мілану".



Тьємує Бакайоко перейшов у італійський "Мілан" на правах оренди. "Челсі" відпустив француза на два роки. В угоді прописана можливість викупу, але для цього потрібно виконати низку умов.



Бакайоко вже грав за "Мілан" у сезоні-2018/19. Минулий футбольний рік він провів в оренді в "Наполі", де зіграв 44 матчі, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.



У 2017 році "Челсі" купив Тьємує Бакайоко у "Монако". Лондонці заплатили 40 млн євро, але француз не зумів закріпитись в основі клубу.



Зараз Transfermarkt оцінює 27-річного Бакайоко у 20 млн євро.