"Мілан" видав найкращий старт у чемпіонаті Італії за 18 років
"Мілан" видав найкращий старт у чемпіонаті Італії з футболу починаючи з сезону 2003/04
Про це повідомляє статистичний портал Opta.
У 7-му турі "Мілан" обіграв "Аталанту" (3:2) в матчі чемпіонату Італії. Такий результат допоміг "россонері" набрати 19 очок - це повторення історичного рекорду, кращого старту в Серії А, коли в сезоні-2003/04 у команди після 7 ігор також було 19 балів.
У тому сезоні "Мілан" в підсумку виграв чемпіонат Італії. Зараз команда займає 2-е місце, відстаючи від "Наполі" на 2 очки.
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