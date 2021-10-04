"Мілан" видав найкращий старт у чемпіонаті Італії за 18 років

Про це повідомляє статистичний портал Opta.



У 7-му турі "Мілан" обіграв "Аталанту" (3:2) в матчі чемпіонату Італії. Такий результат допоміг "россонері" набрати 19 очок - це повторення історичного рекорду, кращого старту в Серії А, коли в сезоні-2003/04 у команди після 7 ігор також було 19 балів.



У тому сезоні "Мілан" в підсумку виграв чемпіонат Італії. Зараз команда займає 2-е місце, відстаючи від "Наполі" на 2 очки.

19 - AC Milan have gained 19 points so far, equalling their best start in the first seven games of a single Serie A campaign (19 also in 2003/04, when they won the title). Turbo.#AtalantaMilan #SerieA pic.twitter.com/y5ktv0o5TZ — OptaPaolo ???? (@OptaPaolo) October 3, 2021