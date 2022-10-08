Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився впевненою перемогою "Мілана" з рахунком 2:0. Голи у ворота "Ювентуса" забили захисник Фікайо Томорі та хавбек Браїм Діас.

Після 9-х матчів "Мілан" займає 3 позицію у турнірній таблиці Серії А. У "россонері" 20 очок, як і в лідерів "Наполі" та "Аталанти", але на один зіграний матч менше.

"Ювентус" невдало розпочав сезон. У туринців лише 13 балів і 7 позиція, "зебри" відстають від зони ЛЧ на 6 очок.

У наступному турі "Мілан" зіграє з "Вероною", а "Ювентус" у дербі з "Торіно".

Серія А

9-й тур

8 жовтня

"Мілан" - "Ювентус" 2:0

Голи: Томорі, 45+1, Діас, 54

14 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Мілан" переміг загребське "Динамо.

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