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"Мілан" впевнено переміг загребське "Динамо" у Лізі чемпіонів

14 вересня, 2022 середа
21:57
Спорт "Мілан" - "Інтер", Серія А

У 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів італійський "Мілан" виявився сильнішим ніж загребське "Динамо"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився перемогою "Мілана" з рахунком 3:1. У ворота загребського "Динамо" забили Олів'є Жиру, Алексіс Салемакерс та Томаззо Побега. За хорватів відзначився Міслав Оршич.

У групі E також виступають австрійський "Зальцбург" і лондонський "Челсі", які свій матч розпочнуть о 22:00. У "Мілана" 4 бали після двох матчів, "Динамо" має 3 пункти, "Зальцбург" - 1, а "Челсі" 0 набраних очок.

У 3-му турі ЛЧ, який стартує 5 жовтня, "Мілан" зіграє з "Челсі".

Ліга чемпіонів

2-й турГрупа Е

14 вересня 

"Мілан" (Італія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) 3:1

Голи: Жиру, 45 (пен.), Салемакерс, 47, Побега, 77 - Оршич, 56

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футбол
Ліга чемпіонів
Мілан
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