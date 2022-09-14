"Мілан" впевнено переміг загребське "Динамо" у Лізі чемпіонів
У 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів італійський "Мілан" виявився сильнішим ніж загребське "Динамо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився перемогою "Мілана" з рахунком 3:1. У ворота загребського "Динамо" забили Олів'є Жиру, Алексіс Салемакерс та Томаззо Побега. За хорватів відзначився Міслав Оршич.
У групі E також виступають австрійський "Зальцбург" і лондонський "Челсі", які свій матч розпочнуть о 22:00. У "Мілана" 4 бали після двох матчів, "Динамо" має 3 пункти, "Зальцбург" - 1, а "Челсі" 0 набраних очок.
У 3-му турі ЛЧ, який стартує 5 жовтня, "Мілан" зіграє з "Челсі".
Ліга чемпіонів
2-й тур. Група Е
14 вересня
"Мілан" (Італія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) 3:1
Голи: Жиру, 45 (пен.), Салемакерс, 47, Побега, 77 - Оршич, 56
- 14 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв унічию зі шотландським "Селтіком".
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