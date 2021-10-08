Мінекології розробило інтерактивну карту підприємств-забруднювачів оточуючого середовища

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.



Згідно з повідомленням, в Україні запрацював національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів (РВПЗ) на платформі ЕкоСистема.



За словами заступника міністра захисту довкілля і природних ресурсів Руслана Стрільця, на платформі зібрані всі адміністративні екопослуги для бізнесу та вся екологічна інформація для громадян.



"Ми нарешті презентували важливу складову вебпорталу: зручну мапу України, на яку нанесено всі чотири тисячі підприємств-забруднювачів, інформація про які міститься в РВПЗ. Це справді історична подія у сфері цифрової трансформації довкіллєвої сфери нашої держави", - цитує пресслужба слова Стрільця.



У пресслужбі зазначили, що сервіс є відкритим для кожного громадянина. У ньому міститься інформація про те, які підприємства відповідальлні за стан води чи атмосферного повітря у кожному регіоні; коли була остання перевірк підприємства Державною екологічною інспекцією; які обсяги забруднення атмосфери та води підприємства мають щороку тощо.



Крім того, на мапі є додатковий шар з VR-турами для онлайн-мандрівок об'єктами природно-заповідного фонду України.



Зазначається, що у реєстрі можна здійснювати наскрізний пошук, а також користуватися ним як у веб, так і з мобільної версії.



Загалом, підсумували у пресслужбі, на базі "ЕкоСистеми" оприлюднено 63 набори відкритих екологічних даних. До кінця 2022 року їхня кількість збільшиться до 172. У подальшому планується зробити ці реєстри основою єдиної національної геоінформаційної системи, в рамках якої здійснюватиметься кроссекторальний аналіз даних реєстрів між собою. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb