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Мінекології розробило інтерактивну карту підприємств-забруднювачів оточуючого середовища

8 жовтня, 2021 п'ятниця
13:00

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів презентувало інтерактивну карту підприємств-забруднювачів оточуючого середовища на платформі Екосистема

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Згідно з повідомленням, в Україні запрацював національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів (РВПЗ) на платформі ЕкоСистема.

За словами заступника міністра захисту довкілля і природних ресурсів Руслана Стрільця, на платформі зібрані всі адміністративні екопослуги для бізнесу та вся екологічна інформація для громадян.

"Ми нарешті презентували важливу складову вебпорталу: зручну мапу України, на яку нанесено всі чотири тисячі підприємств-забруднювачів, інформація про які міститься в РВПЗ. Це справді історична подія у сфері цифрової трансформації довкіллєвої сфери нашої держави", - цитує пресслужба слова Стрільця.

У пресслужбі зазначили, що сервіс є відкритим для кожного громадянина. У ньому міститься інформація про те, які підприємства відповідальлні за стан води чи атмосферного повітря у кожному регіоні; коли була остання перевірк підприємства Державною екологічною інспекцією; які обсяги забруднення атмосфери та води підприємства мають щороку тощо.

Крім того, на мапі є додатковий шар з VR-турами для онлайн-мандрівок об'єктами природно-заповідного фонду України.

Зазначається, що у реєстрі можна здійснювати наскрізний пошук, а також користуватися ним як у веб, так і з мобільної версії.

Загалом, підсумували у пресслужбі, на базі "ЕкоСистеми" оприлюднено 63 набори відкритих екологічних даних. До кінця 2022 року їхня кількість збільшиться до 172. У подальшому планується зробити ці реєстри основою єдиної національної геоінформаційної системи, в рамках якої здійснюватиметься кроссекторальний аналіз даних реєстрів між собою.

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екологія
бізнес
Мінекології
забруднення
карта
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