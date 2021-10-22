Міненерго запустить новий формат платіжок з інформацією про енергоефективність
Міністерство енергетики впровадить новий формат платіжок з інформацією про енергетичну ефективність
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.
У пресслужбі зазначили, що загальний рівень енергоефективності у державі залежить від кожного споживача енергії. Саме тому є важливим інформування всіх громадян про поточний стан енергоспоживання та можливості для більш ефективного використання енергоресурсів.
За словами заступниці міністра енергетики Юлії Підкоморної, для об'єктивного інформування населення та дієвого впровадження інструментів державної підтримки у сфері енергоефективності передбачається розробка нового формату платіжки за комунальні послуги.
"Вона міститиме детальну інформацію щодо споживання, зокрема з порівнянням поточних показників з минулорічними, доступних енергоефективних програм, якості послуг з постачання природного газу та електричної енергії", - цитує пресслужба слова Підкоморної.
Крім того, зазначили у пресслужбі, для зниження витрат з бюджету на утримання будівель органи державної влади та місцевого самоврядування будуть зобов‘язані купувати енергоефективне обладнання та брати в оренду чи купувати лише енергоефективні приміщення.
Законом також уперше вводиться відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.77
- Актуальне
- Важливе