Міненерго запустить новий формат платіжок з інформацією про енергоефективність

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.



У пресслужбі зазначили, що загальний рівень енергоефективності у державі залежить від кожного споживача енергії. Саме тому є важливим інформування всіх громадян про поточний стан енергоспоживання та можливості для більш ефективного використання енергоресурсів.



За словами заступниці міністра енергетики Юлії Підкоморної, для об'єктивного інформування населення та дієвого впровадження інструментів державної підтримки у сфері енергоефективності передбачається розробка нового формату платіжки за комунальні послуги.



"Вона міститиме детальну інформацію щодо споживання, зокрема з порівнянням поточних показників з минулорічними, доступних енергоефективних програм, якості послуг з постачання природного газу та електричної енергії", - цитує пресслужба слова Підкоморної.



Крім того, зазначили у пресслужбі, для зниження витрат з бюджету на утримання будівель органи державної влади та місцевого самоврядування будуть зобов‘язані купувати енергоефективне обладнання та брати в оренду чи купувати лише енергоефективні приміщення.

Законом також уперше вводиться відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності.