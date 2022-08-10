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Мінфін та профільний комітет Ради проводять безсистемну політику, - нардеп Разумков

10 серпня, 2022 середа
12:33
Економіка Дмитро Разумков

Інвестори не заходитимуть до України на тлі економічної політики влади

Про це в ефірі Еспресо розповів народний депутат України Дмитро Разумков.

"В економіці сьогодні робляться або плануються безглузді кроки. Наприклад, 10% на обмінні операції для імпортних товарів. Спочатку прибираються взагалі будь-які мита на товари, які ввозяться до країни. Далі почали повертати. Тепер є близько 5-7 тис. людей, які купили недорогі машини і здебільшого втратили своє майно через російську агресію. Вони хотіли привезти машини за пільговими умовами і не змогли цього зробити, бо догралися до того, що 1 липня скасували ці умови і люди перебувають у підвішеному стані. Вони машини купили, а розмитнити по умовам, які їм дала держава, не встигли", - сказав він.

За словами Разумкова, а Раді лежать закони, які дозволять виправити цю проблему.

"В рамках приватизації, яку безглуздо проголосувала Верховна Рада всім розповідали, що це буде мала приватизація, а вона завершилась тим, що вже є плани по портах і на інші великі об'єкти на осінь. Розповідали, що приватизація дасть змогу сюди прийти інвесторам, які почнуть розбудовувати підприємства. Такими ідіотськими рішеннями, як введення додаткового податку на обмінні операції, ми обмежуємо кількість інвесторів, які й так не готові під час війни сюди заходити. Ми робимо так, що не зайде жоден. Ці підприємства будуть купувати лише для того, щоб знову розпиляти. Це абсолютно безглузда, асистемна політика, яка сьогодні проводиться і профільним комітетом, і Міністерством фінансів", - підсумував нардеп.

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Верховна Рада
Кабмін
Дмитро Разумков
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