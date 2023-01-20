Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на заяву політикині з СДПН Шульце.

"Посеред війни ми перебуваємо в процесі відбудови України у вільну, незалежну Україну", - заявила вона під час візиту до Одеси, який тримався в таємниці з міркувань безпеки.

У супроводі українського віцепрем'єр-міністра та міністра інфраструктури Олександра Кубракова Шульце провела десять годин в Одесі, знайомлячись з реконструкцією посеред війни.

Зазначається, що під час візиту до Одеси міністр розвитку Свенья Шульце пообіцяла Україні додаткові 52 мільйони євро на відновлення зруйнованої внаслідок російських атак інфраструктури.

За словами Шульце, додаткові мільйони допомоги українським муніципалітетам підуть на обладнання пунктів обігріву, генератори, медичне обслуговування та адміністративні потреби.

Відомо, що інформація про візит чиновниці тримався в таємниці з міркувань безпеки.

18 січня голова Міжнародної допомоги розвитку США (USAID) Саманта Пауер заявила, що Штати допоможуть Україні відремонтувати енергомережу після ударів Росії. Зокрема США нададуть 125 мільйонів доларів на електричні деталі та інші матеріали для відновлення.

19 січня уряд Сербії оголосив про відправлення гуманітарної допомоги для України, зокрема надіслали електроенергетичне обладнання. У міністерстві енергетики Сербії заявили, йдеться про безоплатне електроенергетичне обладнання, яке EPS та EMS змогли нині виділити.

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