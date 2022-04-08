Міністерство внутрішніх справ спільно з ґуґл оцифрують вулиці українських міст

Про це повідомляє МВС.



Зазначаються, що основною метою проєкту є фіксація завданих російськими окупантами руйнувань в українських містах та селах.



Також відомо, що фахівці корпорації ґуґл розпочнуть роботу одразу після того, як співробітники Нацполіції та ДСНС переконаються у безпеці локацій.



"Руйнування, завдані нашим містам російськими окупантами, будуть доступні в картах ґуґл в режимі перегляду вулиць. Цей режим дозволяє переглядати вулицю, ніби ви йдете або їдете нею, тож кожен охочий зможе порівнювати, як виглядали міста до війни і що з ними зробили російські загарбники", - наголосив заступник голови відомства Ігор Бондаренко на брифінгу під час всеукраїнського телемарафону.



Крім того, буде створено сервіс для правоохоронців та рятувальників. Він працюватиме як інформаційно-довідковий ресурс для координації дій та додаткової фіксації стану речей в регіоні.



З першими результатами спільної роботи ґуґл та МВС можна буде ознайомитись вже наступного тижня.





"Фахівці ґуґл обіцяють оприлюднити перші панорамні знімки зруйнованих вулиць та будівель у м. Ірпінь", - додали в пресслужбі МВС.

Нагадаємо, в Україні через війну зруйновано чи пошкоджено близько 6,8 тис. житлових будинків. Міністерство розвитку громад та територій зазначило, що, якщо враховувати необхідність відбудови міст і агломерацій, то сума потрібних на це коштів має вимірюватися в сотнях мільярдів.