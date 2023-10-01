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В Анкарі вранці стався теракт біля Головного управління безпеки МВС

1 жовтня, 2023 неділя
11:09
Світ Туреччина. Сили безпеки біля Міністерства внутрішніх справ після теракту в Анкарі

Близько 9:30 ранку 1 жовтня в Анкарі стався потужний вибух і було чути постріли біля МВС і Великого національного збору Туреччини

Про це повідомляє TGRT Haber.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що стався теракт біля входу в Головне управління безпеки МВС, який спричинив сутичку з поліцейськими й перестрілку.

Єраклія повідомив, що терористи кинули в МВС ручну гранату з легкового автомобіля, на якому під'їхали під будівлю правоохоронних органів.

Згодом, приблизно за 400-500 метрів від цього місця, де вже працювали вибухотехнічні групи, пролунав другий вибух, але поліція повідомила, що другий вибух вдалося контролювати.

Виявилось, що другий вибух стався біля воріт Великої національної асамблеї Туреччини. Бульвар Ататюрка перекрили для пішоходів і цивільних транспортних засобів, а на місце інциденту прибула поліція, бригади пожежників і медики.

"Близько 9:30 терористи, які під'їхали на легковому комерційному автомобілі до в'їзду в ГУБ МВС, здійснили теракт. Один з терористів підірвав себе, а іншого терориста було знешкоджено. Під час пожежі двоє наших поліцейських отримали легкі поранення. Бажаю якнайшвидшого одужання нашим героям", - заявив міністр МВД Туреччини Єраклія.

Туреччина. Сили безпеки біля Міністерства внутрішніх справ після теракту в Анкарі

Фото: Reuters

 

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Туреччина
теракт
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