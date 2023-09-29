У Пакистані пролунало кілька вибухів біля мечетей: відомо про щонайменше 56 загиблих

Про це повідомляє Reuters.

Вибух стався біля мечеті в провінції Белуджистан, де проходило релігійне зібрання з нагоди дня народження пророка Мухаммеда, що є державним святом у Пакистані. Біля мечеті підірвався терорист-смертник, внаслідок чого загинули щонайменше 52 людини загинули, ще 58 поранено.

"Терорист підірвав себе біля автомобіля заступника суперінтенданта поліції", - повідомив заступник генерального інспектора поліції Мунір Ахмед.

Абдул Рашид, представник районної охорони здоров'я, заявив, що не менше ніж 58 людей отримали поранення, а мінімум 52 людини загинули. Він додав, що кількість жертв може зростати, оскільки багато людей перебувають у важкому стані. Жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух.

Також два вибухи стались в провінції Хангу, повідомляє Dawn. Поліція повідомила, що внаслідок першого вибуху щонайменше четверо людей, у тому числі поліцейський, загинули, а 12 отримали поранення.

Перший вибух стався біля входу в поліцейську дільницю, а через кілька хвилин у мечеті, розташованій на території поліцейської дільниці, стався ще один вибух, заявив офіцер поліції Хангу Нісар Ахмед.

Другий вибух стався під час п'ятничної проповіді, а дах мечеті провалився внаслідок вибуху, тепер під завалами перебувають близько 30-40 людей. Залучено важку техніку для вилучення тіл і поранених. Тимчасовий головний міністр Пакистану Азам Хан запровадив надзвичайний стан у лікарнях. Терористичні угрупування не брали на себе відповідальність за вибухи у провінції Хангу.

Останнім часом у західному Пакистані сплеск атак терористів і нападів з боку ісламістських бойовиків з минулого року, коли було порушено перемир'я між урядом і Техрік-і-Талібан Пакистан (TTP), зонтичною організацією різних сунітських ісламістських груп. Щодо теракту 29 вересня угрупування ТТР заперечило свою причетність, а міністр внутрішніх справ Сарфраз Бугті назвав напад "дуже огидним актом".