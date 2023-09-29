Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Пакистані пролунало кілька вибухів біля мечетей: відомо про щонайменше 56 загиблих

У Пакистані пролунало кілька вибухів біля мечетей: відомо про щонайменше 56 загиблих

29 вересня, 2023 п'ятниця
14:01
Світ теракт в Пакистані

29 вересня у двох пакистанських провінціях сталися вибухи біля поліцейського відділку та мечеті, де люди зібрались з нагоди дня народження пророка Мухаммеда

Про це повідомляє Reuters.

Вибух стався біля мечеті в провінції Белуджистан, де проходило релігійне зібрання з нагоди дня народження пророка Мухаммеда, що є державним святом у Пакистані. Біля мечеті підірвався терорист-смертник, внаслідок чого загинули щонайменше 52 людини загинули, ще 58 поранено.

"Терорист підірвав себе біля автомобіля заступника суперінтенданта поліції", - повідомив заступник генерального інспектора поліції Мунір Ахмед.

Абдул Рашид, представник районної охорони здоров'я, заявив, що не менше ніж 58 людей отримали поранення, а мінімум 52 людини загинули. Він додав, що кількість жертв може зростати, оскільки багато людей перебувають у важкому стані. Жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух.

Також два вибухи стались в провінції Хангу, повідомляє Dawn. Поліція повідомила, що внаслідок першого вибуху щонайменше четверо людей, у тому числі поліцейський, загинули, а 12 отримали поранення.

Перший вибух стався біля входу в поліцейську дільницю, а через кілька хвилин у мечеті, розташованій на території поліцейської дільниці, стався ще один вибух, заявив офіцер поліції Хангу Нісар Ахмед.

Другий вибух стався під час п'ятничної проповіді, а дах мечеті провалився внаслідок вибуху, тепер під завалами перебувають близько 30-40 людей. Залучено важку техніку для вилучення тіл і поранених. Тимчасовий головний міністр Пакистану Азам Хан запровадив надзвичайний стан у лікарнях. Терористичні угрупування не брали на себе відповідальність за вибухи у провінції Хангу.

Останнім часом у західному Пакистані сплеск атак терористів і нападів з боку ісламістських бойовиків з минулого року, коли було порушено перемир'я між урядом і Техрік-і-Талібан Пакистан (TTP), зонтичною організацією різних сунітських ісламістських груп. Щодо теракту 29 вересня угрупування ТТР заперечило свою причетність, а міністр внутрішніх справ Сарфраз Бугті назвав напад "дуже огидним актом".

  • 30 липня, у північно-західному районі Пакистану стався вибух під час політичного мітингу. У результаті цього загинуло щонайменше 40 людей, ще 200 отримали поранення.

теракт
Пакистан
Читайте також:
російська ракета
28 вересня, 2023 четвер
Польща офіційно заявила, що у Пшеводуві восени 2022 року впала українська ракета
Херсон ,війна з Росією, обстріл
28 вересня, 2023 четвер
Росія здійснила артобстріл Херсона: загинули три жінки
легіон "Свобода Росії"
28 вересня, 2023 четвер
"Всі завдання виконано, легіонери – живі": Легіон "Свобода Росії" про результати рейду у Бєлгородській області
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 39.8
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
29 вересня
14:45
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
"Жінка йде на службу Сатани". Як Арестович хотів притягнути в Україну домострой Путіна та Кабаєвої
14:44
Авто
Які штрафи "світять" водіям з 1 жовтня: про що варто пам’ятати
14:36
Оновлено
СУ-35
Ворог самоліквідував російський літак Су-35 над Токмаком
14:34
санкції проти Росії
Британія заморозила активи та заборонила в’їзд окупаційним очільникам ТОТ України в рамках нових санкцій проти РФ
14:33
Російські шкільні підручники
Росіяни завезли на ТОТ Херсонщини ще 2 тис. пропагандистських підручників для школярів
14:33
Оновлено
Віктор Орбан
Орбан заявив, що йому невідома площа України для приймання її до ЄС. У МЗС відповіли
14:28
На фото: тюлені
Учені назвали причини масової загибелі тюленів і морських левів в Уругваї
14:25
ООН
Росію можна виключити з ООН: ексголова Конституційного суду Литви розповів про механізм
14:22
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
13:58
книжки
Перші видання книг Артура Конан Дойла та Агати Крісті пішли з молотка за рекордною ціною
13:58
Румунія
Росія глушить GPS-зв’язок кораблів у територіальних водах Румунії
13:50
Ексклюзив
Угорщина
Угорщина виконує роль "троянського коня" Московії і в НАТО, і в ЄС, - дипломат Огризко
13:37
окупанти в Криму
У Криму після ударів по військових об'єктах окупанти щодня затримують "шпигунів", - ЗМІ
13:34
Румунія, прапор Румунії
Румунія підтягнула засоби ППО ближче до кордону з Україною, – Reuters
13:30
Оновлено
День пам’яті трагедії Бабиного Яру
29 вересня - День пам’яті трагедії Бабиного Яру
13:22
На фото: монети і банкноти старого дизайну
НБУ продовжив обмін монет і банкнот старого дизайну до кінця воєнного стану
13:00
В Україну йде холодний атмосферний фронт: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
12:51
На фото: диск Netflix
Netflix остаточно ліквідує сервіс прокату DVD-дисків поштою, з якого починала 25 років тому
12:27
ДБР
Серед причетних - агенти Мишкін і Чепіга: диверсії на військових складах в Україні й Чехії влаштували російські спецслужби
12:12
будиночок Поліни Райко
Росіяни дозволили "реставрацію" культурних об'єктів на ТОТ фірмам без ліцензій
12:03
росія, чмобікі
У РФ заявили, що з 16 жовтня скеровуватимуть призовників на службу, але на війну обіцяють не відправляти
11:56
відключення електроенергії
На Харківщині енергетики потрапили під ракетний обстріл: ситуація в енергосистемі станом на 29 вересня
11:56
гроші війна
Десятки органів місцевого самоврядування закликають владу залишити "військовий" ПДФО у громадах
11:34
На фото українські біженці у Франції
Забезпечення житлом, розвиток медицини: в Мінекономіки розповіли, як планують повертати біженців
11:34
Путін
Найбільший італійський банк отримав схвалення Путіна на продаж активів у РФ
11:33
Ексклюзив
винищувач F-16
З появою F-16 ми отримаємо перевагу в повітрі, а РФ не зможе атакувати КАБами, - військовий експерт Світан
11:24
Генконференція МАГАТЕ закликала РФ негайно повернути ЗАЕС під повний контроль України
11:20
Пресреліз
АЛЛО: як пройшла презентація Xiaomi 13T та 13T Pro
11:16
економіка
У Мінекономіки планують за 4 роки повернути економіку на довоєнний рівень: названо передумови
11:05
Янукович
Обвинувальний акт щодо експрезидента Януковича у справі незаконного заволодіння угіддями "Сухолуччя" передали до суду
10:53
Фукусіма
Японія почне скидати другу партію очищеної води з Фукусіми 5 жовтня
10:53
Огляд
світ, міжнародний огляд
В Україні вироблятимуть більше зброї, країна НАТО може мати проросійського лідера. Акценти світових ЗМІ 29 вересня
10:45
Вакцинація
МОЗ затвердило рекомендації щодо додаткової вакцинації проти COVID-19
10:36
Оновлено
крилата ракта "Калібр"
Росіяни вивели в Чорне море три ракетоносії: сумарний залп "калібрів" - до 24
10:34
На фото: голосування
Українці можуть долучитися до вибору переможця нацвідбору на Дитяче Євробачення в Дії
10:24
окупанти
Росіяни планують відправляти на фронт 17-річних хлопців з Луганщини, - ОВА
10:04
акула
Косатки вигнали білих акул від узбережжя Південної Африки
09:58
нафта
Після стрибків ціна на нафту Brent тримається на рівні $95 за барель
09:57
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 29 вересня: гривня зміцнилася щодо долара
09:56
Оновлено
Херсон
Росіяни вранці вдарили по Херсону: 2 поранених
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV