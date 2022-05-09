Міністр оборони Британії відповів на звинувачення Путіна у підготовці НАТО до "нападу" на Крим
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що НАТО ніколи не готувало нападу на окупований Росією Крим
Про це повідомляє BBC.
"Дозвольте мені категорично заявити - НАТО, Британія, країни Східної Європи, ніколи не планували вторгнення", - сказав Бен Воллес у відповідь на заяву Володимир Путіна, що "країнами НАТО велася підготовка до "нападу" на Крим, яку він зробив під час "параду перемоги" 9 травня у Москві.
Британський міністр також відкинув звинувачення у військовому освоєнні прилеглих до РФ територій.
"На долю НАТО припадає 6% сухопутного кордону Росії. Це не є великою цифрою, якщо лише 6% вашого сухопутного кордону межує з країнами НАТО”, – зазначив Воллес.
Він також додав, що в Україні ніколи не було баз НАТО, про які розповідає Путін.
"Я думаю, що він вірить у те, у що хоче вірити – легкий проблиск відчаю”, - констатував міністр оборони Великої Британії.
- 9 травня Володимир Путін заявив, що країни НАТО вели підготовку до "нападу" на Крим та розпочали військове освоєння прилеглих до РФ територій.
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