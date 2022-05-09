Міністр оборони Британії відповів на звинувачення Путіна у підготовці НАТО до "нападу" на Крим

Про це повідомляє BBC.

"Дозвольте мені категорично заявити - НАТО, Британія, країни Східної Європи, ніколи не планували вторгнення", - сказав Бен Воллес у відповідь на заяву Володимир Путіна, що "країнами НАТО велася підготовка до "нападу" на Крим, яку він зробив під час "параду перемоги" 9 травня у Москві.

Британський міністр також відкинув звинувачення у військовому освоєнні прилеглих до РФ територій.

"На долю НАТО припадає 6% сухопутного кордону Росії. Це не є великою цифрою, якщо лише 6% вашого сухопутного кордону межує з країнами НАТО”, – зазначив Воллес.

Він також додав, що в Україні ніколи не було баз НАТО, про які розповідає Путін.

"Я думаю, що він вірить у те, у що хоче вірити – легкий проблиск відчаю”, - констатував міністр оборони Великої Британії.

9 травня Володимир Путін заявив, що країни НАТО вели підготовку до "нападу" на Крим та розпочали військове освоєння прилеглих до РФ територій.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb