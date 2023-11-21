Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва, - ЗМІ
У вівторок, 21 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва, щоб обговорити з українськими лідерами підготовку військових та подальшу військову допомогу
Про це повідомляє ntv.de.
Зазначається, що Пісторіус прибув до України з неоголошеним візитом потягом рано вранці. Очікується, що німецький міністр оборони зустрінеться з українським колегою Рустемом Умєровим і президентом Володимиром Зеленським.
У міноборони Німеччини зазначили, що своїм візитом міністр хоче ще раз підтвердити підтримку України з боку Німеччини.
Так, серед основних тем поїздки - навчання українських військових та військова допомога. Окрім політичних дискусій, Пісторіус також візьме участь у церемонії покладання вінків на Майдані, де десять років тому почалися проєвропейські протести, та відвідає навчальний центр українських військових.
- Варто зазначити, що це вже другий візит Пісторіуса до Києва після вступу на посаду міністра оборони Німеччини. Востаннє він був в Україні у лютому 2023 року.
- Крім того, днем раніше українську столицю відвідав американський колега Пісторіуса Ллойд Остін. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
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