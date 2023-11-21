Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва, - ЗМІ

Про це повідомляє ntv.de.

Зазначається, що Пісторіус прибув до України з неоголошеним візитом потягом рано вранці. Очікується, що німецький міністр оборони зустрінеться з українським колегою Рустемом Умєровим і президентом Володимиром Зеленським.



У міноборони Німеччини зазначили, що своїм візитом міністр хоче ще раз підтвердити підтримку України з боку Німеччини.

Так, серед основних тем поїздки - навчання українських військових та військова допомога. Окрім політичних дискусій, Пісторіус також візьме участь у церемонії покладання вінків на Майдані, де десять років тому почалися проєвропейські протести, та відвідає навчальний центр українських військових.