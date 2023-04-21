Міністр оборони Німеччини Пісторіус вважає, що операції ЗСУ на території Росії є цілком допустимими
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що проникнення українських військових на територію Росії є "цілком нормальними" у такій розв’язаній РФ повномасштабній війні
Про це він сказав у інтерв'ю ZDF.
Відомо, що Пісторіус не бачить нічого поганого в тому, що "сторона, яку атакували, також переміщається на території противника, наприклад, щоб відрізати шляхи постачання".
"Доти, доки не зазнають нападу міста, мирних жителів, цивільні райони, з цим доведеться змиритися. Неохоче, однак частиною цього, наприклад, є відрізання шляхів постачання", - сказав він.
- 21 квітня стало відомо, що очільник міністерства оборони ФРН заявив, що питання вступу України в НАТО розглядатиметься лише після закінчення війни: "зараз не час вирішувати це".
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