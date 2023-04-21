Про це він сказав у інтерв'ю ZDF.

Відомо, що Пісторіус не бачить нічого поганого в тому, що "сторона, яку атакували, також переміщається на території противника, наприклад, щоб відрізати шляхи постачання".

"Доти, доки не зазнають нападу міста, мирних жителів, цивільні райони, з цим доведеться змиритися. Неохоче, однак частиною цього, наприклад, є відрізання шляхів постачання", - сказав він.