Міністр освіти Лісовий відреагував на мовний скандал у Державному податковому університеті
Оксен Лісовий повідомив, що в ситуації з мовним скандалом навколо Державного податкового університету в місті Ірпінь, будуть вжиті заходи проти викладачки, яка відмовилась проводити лекцію українською
Про це очільник Міністерства освіти та науки написав у facebook.
За словами Оксена Лісового, у ситуації, коли викладач говорить зі студентами російською мовою, ідеться про пряме порушення чинного законодавства.
"Маніпуляції навколо мови - це ні що інше, як лицемірство. Щодо цього випадку будуть вжиті заходи.Та не лише в порушенні законодавства питання. Поведінка цієї пані має вигляд… м’яко кажучи… невідповідний її ролі. Освітянська спільнота формує націю. Саме тому щонайменше дивно, коли учні чи студенти виявляють вищий рівень свідомості, ніж їх викладачі", - зазначив міністр.
Лісовий зауважив, що у випадках, коли викладачі проводять заняття українською, а на перерві переходять на російську, цим "демонструють дітям своє скептичне, зневажливе ставлення до держави".
"Я прошу всіх припинити таку практику. Якщо російськомовні батьки спроможні перейти на українську з дітьми, то чому система освіти не здатна підтримати їх українськомовністю середовища?", - написав Лісовий.
- У Державному податковому університеті в Ірпені Київської області через порушення мовного законодавства відсторонили викладачку. Студенти оприлюднили відео, де на лекції (дистанційно) одна зі студенток перервала викладачку та попросила її продовжити викладення матеріалу українською. Але та заявила, що "обов’язково розмовлятиме на російській", коли прийматиме іспит. Вона також додала, що спілкується зі студентами українською, але викладає матеріали російською вже 35 років і не збирається це змінювати.
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