Міністри оборони США та Італії обговорили допомогу Україні та постачання систем ППО
Міністр оборони США Ллойд Остін 7 листопада поспілкувався телефоном зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто, піднявши тему підтримки України
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Глави відомств обговорили тісні стосунки між країнами в оборонній сфері.
"Поспілкувались також про продовження співпраці для підтримки України, включно з ППО", - вказали у Пентагоні.
Остін подякував Крозетто за його прагнення продовжувати безпекову підтримку, аби допомогти Україні, яка захищається від російської агресії.
- Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.
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