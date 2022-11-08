Міністри оборони США та Італії обговорили допомогу Україні та постачання систем ППО

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Глави відомств обговорили тісні стосунки між країнами в оборонній сфері.

"Поспілкувались також про продовження співпраці для підтримки України, включно з ППО", - вказали у Пентагоні.

Остін подякував Крозетто за його прагнення продовжувати безпекову підтримку, аби допомогти Україні, яка захищається від російської агресії.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.

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