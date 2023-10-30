Мінкульт: ЄС не вимагає від України закриття телемарафону
Заступник міністра культури та інформполітики з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко розповів, що на жодній зустрічі ЄС не звучало вимоги про закриття телемарафону
Про це він розповів в інтерв'ю "Європейській правді".
Шевченко зазначив, що існування телемарафону не суперечить принципам медіарегуляції Європейського Союзу. Окрім того, він наголосив, що частина контенту для телемарафону створена за підтримки ЄС.
"Скажу відверто: на жодній зустрічі з нами не звучало питань про те, що телемарафон має закриватися. Більше того, коли ще на початку 2022 року ми закликали європейців підтримувати телемарафон, то чи не єдиним достатньо великим проєктом, який в результаті втілили за кошти ЄС, став проєкт, який фінансує виробництво продуктів у сфері боротьби з дезінформацією, в тому числі документальних фільмів, які виходитимуть на телемарафоні. Якби Європейський Союз був проти, то, напевно, він таких проєктів не запускав би", - пояснив Шевченко.
Окрім того, за словами заступника міністра, згідно з опитуванням Internews Network, українці обізнані про телемарафон та довіряють йому. Також, глядачі вважають, що телемарафон має тривати щонайменше до завершення війни.
- За даними дослідження, яке провела UIF спільно з "Нью Імідж Маркетинг Груп" у період з 4 по 10 серпня 2023 року, 50% опитаних українців не дивляться національний телемарафон, 56% - дізнаються новини з Telegram.
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